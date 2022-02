Vale Roth se desahogó tras el reto que recibió de Fran García-Huidobro: “Me hizo sentir pésimo”

Una nueva polémica se produjo en el estelar Aquí se baila: en el capítulo del lunes, desde su puesto de jurado, Fran García-Huidobro retó a Vale Roth, luego de una frase que ella dijo mientras se sometía a la evaluación.

La situación se dio cuando la bailarina habló sobre su abdomen. “Justo que estoy tapada hoy pude almorzar, porque cuando muestro la guata no puedo almorzar”, afirmó la concursante en tono de broma.

Sin embargo, dichas palabras desataron la molestia de la animadora. “Señorita Roth, primero que todo, no vuelva a decir que solo almuerza cuando no tiene que mostrar la guata. Es un pésimo ejemplo para la gente que está mirando“, la retó.

Y luego añadió que “yo tengo una sobrina de 9 años que ve el programa y creo que las palabras construyen realidades y usted tiene un físico extraordinario se tape o no se tape la guata“.

Los descargos de Vale Roth

Al día siguiente de la emisión del capítulo, desde su cuenta de Instagram, Vale Roth hizo sus descargos sobre las palabras de Fran García-Huidobro.

“Me tomó por sorpresa, se equivocó. Lo dije en talla, porque es primera vez que me tapan la guata y por fin pude comer mucho más de lo que estoy acostumbrada cuando la muestro”, dijo la bailarina, según consignó FMDOS.

Agregó que “las que tienen problemas al colon saben que uno se hincha y se te sale la guata, es incómodo. Aparte, siempre en mi Instagram fomento el deporte, comer bien“.

En esa línea, Roth ofreció disculpas por eventuales malinterpretaciones. “Nunca fue mi intención. Sobre todo yo, que he pasado por mil problemas alimenticios. Cómo voy a andar fomentando eso, todo lo contario”, remarcó.

Finalmente, expresó que “de verdad me dio mucha lata, quedé helada, en shock, no supe qué decir. Me sentí muy mal, pasada a llevar, me hizo sentir pésimo. Se nota que (Fran García-Huidobro) no me sigue en Instagram”.