Quique Neira y su acertada predicción para el partido de ayer de Chile y Bolivia

Una acertada predicción realizó el cantante Enrique Quique Neira antes del partido de fútbol de Chile y Bolivia de este martes.

El cantante de 48 años publicó su apuesta en su cuenta de Twitter tras mantener una pequeña conversación sobre el encuentro deportivo con un usuario.

Es así como Quique Neira lanzó su apuesta para el partido de Chile: “Chile va a ganar el Bolivia. Eso creo. Ojalá esté en lo cierto”.

Al parecer este pronóstico -el que expresó días antes, el 28 de enero- enorgulleció a la voz del extinto grupo Gondwana, pues no dudó en compartirlo en su cuenta de Instagram en donde se limitó a compartir unos emojis.

“¿Clasificamos Quique? Usted sabe…”, “Buena Kenita”, “Quique el profeta”, “La cábala tío Quique”; fueron algunos comentarios que recibió el cantante en su publicación en la red social que suma más de 236 mil seguidores.

Hay que recordar que el cantante es un gran hincha del fútbol nacional. En febrero del año pasado, antes de un partido de Colo Colo contra la Universidad de Concepción, el artista lanzó una particular apuesta: “Si Colo Colo permanece en Primera no fumo nunca más marihuana“.

“Uno como hincha lo sufre, yo para qué te cuento… no voy a negar el nerviosismo en el que estaba y en lo mucho que pensaba: ‘Uy, voy a tener que cumplir mi promesa‘, cuando hicieron el primer gol. Cuando Solari hizo el gol dije: ‘No sé en lo que me metí‘”, confesó entonces en conversación con Ciudadano ADN.