Royal Rumble: Brock Lesnar y Ronda Rousey fueron los grandes ganadores de la noche y tendrán su oportunidad titular en Wrestlemania

El pasado sábado 29 de enero se llevó a cabo el tradicional evento de la WWE, Royal Rumble, uno de los más importantes en el mundo de la lucha libre, y que dio inicio al camino hacia Wrestlemania.

Una cartelera de Royal Rumble bastante nutrida dejó, entre otras resultados, a Bobby Lashley como el nuevo campeón de la WWE tras derrotar a Brock Lesnar. En tanto, Roman Reigns se mantuvo como campeón Universal a pesar de caer ante Seth Rollins por descalificación.

En el lado de las mujeres, Becky Lynch ganó su lucha ante Doudrop y seguirá reinando como monarca de RAW, mientras que el título de SmackDown no fue defendido por la campeona, Charlotte Flair.

Posteriormente se dieron inicio a las batallas reales, siendo el Royal Rumble femenino en abrir los fuegos. Sasha Banks sorprendió al ingresar como número 1, mientras que como número dos entró una de las sorpresas de la noche, la exsuperestrella de WWE, Melina.

Kelly Kelly, Michelle McCool, Lita, entre otras fueron parte de las sorpresas de la noche, mientras que Mickie James participó de la lucha siendo presentada como la campeona de Impact Wrestling (¿se abrió la puerta prohibida?).

No obstante, a pesar de los diversos rostros que participaron, el regreso de Ronda Rousey hizo explotar al público en en Saint Louis, Missouri, ingresando con el número 28 y llevándose la Batalla Real.

