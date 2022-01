Juanita Ringeling actualizó su estado de salud y de su hijo tras contraer covid-19

Durante la mañana de este jueves, la actriz Juanita Ringeling se refirió a su estado de salud y el de su hijo luego que ambos contrajeran covid-19.

La intérprete de 35 años compartió en su cuenta de Instagram -en donde suma más de 459 mil seguidores- una fotografía sosteniendo a su bebé la que acompañó de un extenso texto para referirse a su salud.

“¡Ya estamos bien! Mi Aurelio y yo tuvimos covid-19. ¡Pero ya estamos súper! Agradezco la preocupación”, comenzó el mensaje publicado en dicha red social.

“Muchas mamás y papás me han preguntado por los síntomas. Él partió con vómito y luego fiebre. Unos 3 días decaído; pero siempre tomando papa. Yo con fiebre, mucho dolor de cabeza y cuerpo. Y luego dolor de garganta”, explicó la actriz que hace años no aparece en teleseries.

Y continuó: “Pero básicamente es como una gripe fuerte. Hay que mantener la calma y dejar que nuestras guaguitas desarrollen su sistema inmunológico y nosotros comer muy sano (muchas verduras y frutas) tomar mucha agua y luego de pasar la enfermedad buscar espacios de deporte al aire libre”.

“¡Un abrazo a todes! Y tranquilos que esta variante es muy contagiosa… ¡Pero suave!”, expresó Juanita Ringeling quien además aclaró que se ha puesto dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Hay que recordar que el hijo de Juanita Ringeling junto a su pareja y colega Matías Assler nació el pasado 28 de junio. “Bienvenido Sir Aurelio Assler Ringeling al planeta Tierra. Welcome to the jungle“, escribió el actor para anunciar el nacimiento de su primogénito.