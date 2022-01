Con una polera de Pantera y short: Gabriel Boric fue captado comprando comida en La Terraza

Vestido con un relajado estilo compuesto por un short y camisa de franela fue captado el Presidente Electo Gabriel Boric a las afueras del pub La Terraza de Santiago.

Se trata de una imagen tomada por el tuitero Cristián Fajarado quien fotografió al Mandatario paseando por las calles de la ciudad metropolitana.

“El presidente Gabriel Boric también viene por el bajó a La Terraza”, escribió el usuario junto a la foto en la que aparece con short y una polera del grupo de metal Pantera, además de una gorra negra.

El presidente @gabrielboric también viene por el bajón a La Terraza 💪🏼 pic.twitter.com/SX6Q7eOkK5 — Cristián Fajardo C. (@cfajardoc) January 23, 2022

Esta fue una de la decena de imágenes que se tomaron del Presidente Electo en el lugar, quien habría asistido para buscar un sándwich y saludó a los presentes levantando su puño.

“No hay mejor publicidad para los emprendimientos de barrio como La Terraza que el mismísimo Presidente Boric vaya a comprar su chacarero con mayo casera”, escribió otro usuario de Twitter que difundió un video de Boric en el lugar.

No hay mejor publicidad para los emprendimientos de barrio como La Terraza que el mismísimo Presidente Boric vaya a comprar su chacarero con mayo casera! #ChileCambio pic.twitter.com/mnKwG7sJNd — 𝑮𝒆𝒓𝒂𝒍𝒕 𝑫𝒊 𝑹𝒊𝒗𝒊𝒂 🗡 (@ElBrujo_29) January 23, 2022

Desde antes de ser elegido como el nuevo Presidente de la República de Chile, Boric había manifestado su intención de continuar desplazándose en Santiago a pesar de asumir el título presidencial.

En una conversación con TVN a mediados del mes pasado, incluso manifestó su interés en vivir en el centro de la capital.

“Lo que yo no quiero es ir a encerrarme en un barrio del sector oriente de Santiago. Me gustaría vivir en el centro, cerca de la oficina de La Moneda”, dijo entonces en el matinal.

“No sé (si sea viable por seguridad), pero me gustaría intentarlo y lo vamos a conversar con la gente encargada de protocolos y seguridad. Me gustaría vivir en el centro, no sé San Miguel, pero no irme al sector oriente de Santiago“, recalcó Boric en esa conversación.