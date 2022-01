¡Por fin! Carolina Arregui conoció a su nieto Galo diez días después de su nacimiento

El pasado 10 de enero nació Galo, el hijo de Mayte Rodríguez. Pero Carolina Arregui, la abuela chocha, no pudo conocer a su nieto sino diez días después, debido a ciertas circunstancias que retrasaron el tan esperado encuentro.

Debido a los protocolos sanitarios vigentes, Arregui no pudo estar en la clínica para acompañar a su hija. Y cuando la dieron de alta, se registró un caso de covid-19 positivo en el equipo de la teleserie Pobre Rico, en el que trabaja la experimentada actriz.

“Estoy súper protegida porque por la teleserie tengo PCR y antígenos al día. Y cuando a la Mayte le dieron el alta iba a ir, pero justo esa semana hubo un caso de covid-19 en el equipo y se tuvieron que suspender las grabaciones. Entonces no fui porque tenía miedo de presentar los síntomas o, qué sé yo, ser asintomática”, señaló la actriz a Las Últimas Noticias.

El encuentro entre abuela y nieto

Tras el respectivo resultado del PCR y el test de antígeno, finalmente Carolina Arregui pudo visitar a su nieto Galo. “Yo no quería ir así nomás porque no quería llegar y estar a distancia con mascarilla porque sabía lo que iba a pasar conmigo: no me iba a aguantar para tomarlo“, expresó.

Y continuó: “Cuando llegué, Galito estaba terminando de tomar papita y se empezó a quedar dormido. Ahí lo tomé en brazos. Lo tuve como 4 ó 5 horas en mis brazos, sin soltarlo. La Mayte en un minuto me tuvo que decir: ‘ya poh mamá, pásamelo que le tengo que volver a dar papa, me estás desordenando los horarios’ (risas). No me di cuenta cómo pasó el tiempo”.

Galo es el único nieto varón de Carolina Arregui. Sobre su hija Mayte, afirmó que “la veo feliz, plena. Se preparó muchísimo para este momento. Ha sido sorprendente para ella, yo la veo muy completa. Me dice: ‘Mamá estoy enamorada, es un amor único’. Yo le digo que tener un hijo es el amor más importante y más incondicional y más maravilloso de la vida”.