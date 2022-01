Zona 3: Funan a popular bar de Bellavista por violenta agresión de sus guardias

Fue uno de los temas del día. La funa al popular bar de Bellavista Zona 3 se tomó las redes sociales, luego de que un joven acusara que los guardias lo apuñalaron en el lugar.

Una situación totalmente incomprensible, que el hombre relató tanto en Instagram como en el programa Hola Chile.

Allí, contó que “yo estuve carreteando en un local, y cerca de las dos de la mañana me retiro, al salir me toco el bolsillo y no tenía mi teléfono, entonces me devuelvo y le digo a un guardia que estaba ahí que se me perdió mi celular”.

Entonces, la víctima comentó que “le pregunté si podía pasar por favor, fui súper caballero, no los insulté, y me dijeron que ya habían cerrado, que me quedara afuera y que ya había perdido mi teléfono”.

Zona 3 y un relato de miedo

Así, el joven indicó que “yo no entendía la situación, le seguí insistiendo, pasó un tiempo en la puerta y ya después de 10 minutos reclamé porque no me podían dejar entrar, y ahí uno de ellos me dijo ‘quieres que te peguemos’. Eran cerca de seis guardias”.

Tras esto, “se pusieron violentos” y “ahí se me tiran todos los de seguridad, y lo primero que hacen es sacar un cortapluma y me cortan el brazo, la herida era de unos 10 centímetros, si me hubieran pasado a llevar una artería, me pude haber desangrado”.

El relato culminó con el sujeto expresando que “me dieron una puñalada en la espalda, que también gracias a Dios no perforó ningún órgano… Si no fuera por una persona que se acercó y me trató de hacer un torniquete, me hubiera muerto en esa situación. En las cercanías del pub no había ningún carabinero. Nadie se acercó o se preocupó por el caso”.

Hola Chile señaló que se intentó contactar con el local para conocer su versión, pero “nadie nos quiso hablar, de hecho, hubo una actitud un poco hostil en ese lugar”.

Miles de denuncias contra el local

No obstante, esta no fue la única denuncia que se conoció durante el miércoles. Además, en Twitter se replicaron varias historias del terror.

A mí el 2018 me drogaron en el local Zona 3, a mis amigos y a mí nos robaron billeteras y celulares, no sé cómo llegué a mi casa.

Hace años que es turbio ese local, todo el barrio en general se volvió turbio y mafioso.@HolaChileLaRed @edodelaiglesia #HolaChileLaRed — Jonathan Orrego Riq 🌳 (@Jonicu0) January 5, 2022

¿Solo están funando a Zona 3? Pero si estos weones tienen hasta como Zona 6 XD Ningún daño les va a hacer cerrar un localucho. Dato al margen: ya le habían cerrado el antro unas 6 veces y ahí lo ven. La única forma de funárselos es NO IR A SU MIERDA. — Patricio León Quiroz (@_PLQuiroz) January 5, 2022

Brigida la cantidad de funas en contra de Zona 3, ojalá lo cierren para siempre, sus garzones son puros traficantes que golpeaban manifestantes para las marchas, los pacos saben que ahí es un hoyo de drogas y jamás han hecho nada, por qué, no sé, pero da para pensar… — Hurón (@huron_ignacio) January 5, 2022

Funaron a zona 3. Antro asqueroso, deberían clausurarlo por insalubre y si hay un terremoto se mueren todos aplastados. — ¿Empatolica? 🇫🇮 (@Revolncion) January 5, 2022

Cuando estudiaba en el bella hace como 6 o 7 años iba a zona 3, lugar típico y ya era turbio con todas sus mayúsculas, me imagino hoy en día, con sus mafias ya armadas — Epilef Ignacio🤘🏻⚡ (@felipeisb_) January 5, 2022

Salió una funa a zona 3, un bar en bellavista, donde los guardias APUÑALARON a alguien que quería volver a entrar para sacar su teléfono que lo dejó en la mesa. Gravísimo que quienes debiesen aportar a la seguridad de los locales y nuestro barrio sean responsable de un hecho así — Cnstnz S. Gómez 🌳 (@conitinerante) January 5, 2022

Por eso, Zona 3 se transformó en TT durante la gran parte de la jornada, donde muchos pidieron hasta el cierre de un lugar que sería peligroso y donde constantemente estarían ocurriendo delitos. ¿Qué pasará?