Covid-19: Armani canceló desfile de Alta Costura y masculino debido a aumento de casos en Europa

Debido a el aumento de casos de coronavirus y el avance de la variante ómicron en Europa, el reconocido diseñador italiano Giorgio Armani canceló su desfile de Alta Costura, bajo la etiqueta Emporio Armani y su muestra masculina, las cuales se realizarían el mes de enero en París y Milán respectivamente.

La decisión fue informada por medio de la cuenta de Twitter de la casa de modas en donde el diseñador explicó que “en estos dos años de pandemia siempre he estado en guardia alto, y viendo la situación actual, con una variante altamente contagiosa propagándose rápidamente, siento que las circunstancias son demasiado inestables para presentar mis colecciones en la vida real“.

“Los desfiles de moda deben ser un momento de alegría, de gente de la industria reuniéndose e intercambiando opiniones en un ambiente feliz y seguro”, agregó.

“Estoy deseando volver a los desfiles en vida real pronto”, cerró el icónico Giorgio Armani.

Se espera que la Semana de la Moda de Milán masculina se lleve a cabo del 14 al 18 de enero.

Mientras que la Semana de la Moda de la Alta Costura o Haute Couture se desarrollará del 24 al 27 de enero en la capital de la moda mundial, París.

Si bien la Federación de Alta Costura y Moda (FHCM por si siglas en francés) reveló la programación de desfiles para la Semana de la Alta Costura, en el calendario oficial se aprecian la falta de las firmas Armani, Balenciaga y Maison Margiela que, durante esta edición, no participarán en la convocatoria. Esta dos últimas marcas aún no han declarado el por qué de su ausencia.

— Armani (@armani) January 4, 2022