“Todos me ignoraron”: Productora de Sony Pictures reveló haber aconsejado a protagonistas de Spider-Man a no emparejarse

La productora de cine y expresidenta de Sony Picture Studio, Amy Pascal, reveló que aconsejó tanto a Tom Holland y Zendaya, como a Andrew Garfield y Emma Stone de no emparejarse, mientras rodaba sus respectivas películas de Spider-Man. Sugerencias que ninguno de los actores tomó en cuenta.

Este pasado miércoles 15 de diciembre, se estrenó en todo el mundo la última cinta del hombre arácnido, titulada Spider-Man: No Way Home. Cinta protagonizada por Tom Holland como Peter Parker y Zendaya como MJ, que no ha parado de estar en el centro del debate del mundo del entretenimiento desde su anunció.

Ahora fue el turno de Amy Pascal, productora de Sony Pictures Studios, quien participó en los filmes: Venom, Spider-Man: Into the Spider-Verse, Venom: Let There Be Carnage and Spider-Man: Across the Spider-Verse (parte uno).

Una relación “puede complicar las cosas”

En conversación con el New York Times, la productora sostuvo: “Llevé aparte a Tom y Zendaya, por separado, cuando los elegimos por primera vez y les dimos una charla: “No vayas allí, simplemente no lo hagas. Trata de hacerlo”.

Además, Pascal explicó que “le di el mismo consejo a Andrew y Emma: “Puede complicar las cosas, tú ¿sabes? Y todos me ignoraron.

Cabe recordar que al parecer la relación entre los protagonistas de Spider-Man y sus coprotagonistas de pantalla se ha vuelto una tradición, ya que todos los actores que han interpretado a Peter Parker en la pantalla grande han tenido alguna conexión amorosa con su interés romántico del filme.

Por su parte, Tobey Maguire y Kirsten Dunst, actores parte de la primera saga del hombre arácnido estrenada el 2002, tuvieron un romance mientras se rodaban las secuelas de la primera película. Mientras que Andrew Garfield y Emma Stone, artistas que fueron parte de Amazing Spiderman en 2012, mantuvieron una larga relación posterior a los filmes.

Por último, Tom Holland y Zendaya, quien confirmaron sus relación hace ya un par de meses y son actualmente los encargadas de dar vida al Peter Parker y MJ en el Universo Cinematográfico de Marvel (o MCU por sus siglas en inglés).