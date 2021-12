Mads Mikkelsen cerró cuenta de Instagram tras acoso recibido luego del estreno del tráiler de “Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore”

El pasado martes, Warner Bros. liberó el primer tráiler de la tercera película de Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore, en donde vemos por primera vez al actor Mads Mikkelsen, personificando a Gellert Grindewald, tras el despido de Johnny Depp de la saga.

Pero al parecer los fans de la saga no estuvieron de acuerdo con este cambio, ya que tras la publicación del primer tráiler oficial de la nueva cinta del mundo mágico, miles de ellos se volcaron a la cuenta del actor norteamericano para criticar su participación en dicho filme.

Tras esta ola de odio recibida por los fans de Deep, Mads Mikkelsen, tomó la decisión de cerrar su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que Mads Mikkelsen sustituirá Johnny Depp en Animales Fantásticos, quien personificó a Gellert Grindewald en las dos entregas anteriores de la saga mágica, luego de la polémica batalla legal que enfrentó a el actor con su ex esposa Amber Heard, quien lo acusó de maltratos después de que se divorciaron, abandonando la cinta.

La decisión se tomó ya que el actor se vio involucrado en una serie de visitas a los juzgados de Estados Unidos, así como demandas y contrademandas entre Depp y Heard, provocando una ola de cancelación por parte de la sociedad hacia el actor, generando una serie de críticas en su contra, razón por la cual la producción del film decidió no contar con el artistas en esta cinta.

Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore, agendó su estreno para el próximo 15 de abril de 2022, al menos en los cines de Estados Unidos.

#FantasticBeasts: The Secrets of Dumbledore in theaters April 15, 2022. pic.twitter.com/l27HbuwW9f

— Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) September 22, 2021