Vicente Fernández: La intensa vida del Charro de México que falleció este domingo

Este domingo se confirmó la muerte de Vicente Fernández, conocido también como el Charro de México, a los 81 años tras pasar cerca de cuatro meses hospitalizado.

La noticia de su deceso se confirma luego que el artista mexicano fuese diagnosticado del síndrome de Guillain Barré.

Con su muerte, el destacado cantante de rancheras deja un vasto legado musical compuesto por más de ochenta discos, de los cuales se han desprendido cuatro Grammy Latino, dos Grammy, en 2010 y 2015, y seis premios Billboard.

Además de lo anterior, Vicente Fernández tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (California, Estados Unidos), tras formar parte de una treintena de películas desde los años 70 hasta 1991.

Polémicas y enfermedad

Durante la carrera del artista mexicano no todo ha sido música y estrellas. En múltiples ocasiones vio su salud afectada por distintos factores, lo que incluso desencadenó una de sus últimas polémicas.

En 2012 a Vicente Fernández le detectaron un tumor en el hígado, lo que lo llevó a encabezar la lista de trasplantes de órganos. Según recogió al medio mexicano El Universal, el cantante se negó a recibir un nuevo hígado por el origen que este órgano pudiese tener.

“Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro guëy. Ni sé si era homosexual o drogadicto”, aseveró, según detalló el medio.

Tras el diagnóstico de los médicos, el cantante se retiró del hospital hasta que le ofrecieron operar su hígado.

“No me querían dejar salir, me dijeron: ‘es que ya encontramos su hígado compatible. Ya viene el oncólogo’. Me vestí y me iba a salir y me dicen: ‘por favor don Vicente, váyase en la silla de ruedas, porque si le pasa algo nos cierran el hospital’. Me subí a la silla y llegando a la camioneta me fui”, relató entonces el mexicano.

Casi una década después, este 7 de agosto Fernández fue internado en el Hospital Country 2000 en Guadalajara (Jalisco, México), tras sufrir una caída accidental que afectó sus vértebras cervicales.

Tras estar internado dos semanas, el artista fue diagnosticado del síndrome de Guillain Barré. Según detalló el portal médico Mayo Clinic, “es un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios”.

Finalmente, el cantante pasó sus últimos 128 días de vida internados hasta su muerte este domingo.