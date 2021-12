Estos son los ganadores de “El hijo del Capitán Trueno”, las memorias de Miguel Bosé

El pasado sábado 04 de diciembre, fue presentado el libro de las memorias del cantante español Miguel Bosé, titulado El hijo del Capitán Trueno, texto que fue estrenado en la Feria Internacional del Libro -FIL- Guadalajara y que contó con la participación del artista.

Por medio de estas memorias, Bosé develó su cara menos conocida por el público, a través de sus recuerdos más personales y trascendentes, historia que fue resumida en casi 500 páginas de puros recuerdos y emociones del cantante, texto que fue definido por el artista como una experiencia de memoria sensorial.

Durante el lanzamiento, Miguel Bosé tuvo una íntima conversación sobre el libro, junto a la estrella de la televisión mexicana, Gloria Calzada, con quien habló sobre el proceso del libro y como fue llevarlo a cabo.

“Cuando me puse a escribir, después de varios intentos, en el primero surgió un capítulo. Al segundo, un poco más. Hasta que casi tres años más tarde, el relato no sintió estar maduro, no empezó a fluir”, explicó Bosé respecto al proceso.

Una memoria sensorial brutal

“Cuando empezó a fluir me di cuenta de dos cosas: una era la capacidad de la memoria sensorial que tengo. Brutal, al detalle. Son vivencias que están muy ilustradas y que son muy ricas en textura y olores”, agregó.

“Lo segundo, sentía que todo lo que estaba recordando llegaba sin rencor, sin revanchismo, de forma serena, conciliada y resuelta y eso fue la cosa más bella. A pesar de la dureza del relato, a pesar de las cosas feas y desagradables”, continuó.

En resumen, Miguel Bosé, sostuvo que su libro de memorias dejará con una buen sentimiento a los fanáticos y lectores del texto. “Creo que cierras el libro y al final te quedas con esa sensación de haber leído memorias bellas”, manifestó el exitoso español.

Desde Picasso hasta su paso por el baile

Por medio del El hijo del Capitán Trueno, Bosé navega por los mares de su niñez y juventud, rodeado de artistas de la talla de Pablo Picasso, Sophia Loren y Carlo Ponti.

Además se relata su paso por Londres en donde cursó sus estudios de baile. Así como su ascenso al estrellato internacional, todo narrado desde el punto de vista más íntimo del cantante español.

Es más, el primer capítulo parece un sencillo relato familiar, pero en realidad es la antesala de un duro golpe en su infancia, lo que marcaría los capítulos siguientes de su vida, hasta llegar al número sesenta y cinco: su edad.

