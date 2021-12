Teletón 2021: “Puma” Rodríguez emocionó con su rehabilitación y reveló rol clave de Don Francisco

Fue una de las apariciones más emotivas. José Luis “El Puma” Rodríguez se hizo presente en la noche inaugural de la Teletón 2021 tras superar las complicaciones de salud que vivió en los últimos años.

El cantante venezolano participó de la nueva versión de la Teletón, cantó y tuvo una emotiva conversación con Don Francisco en el espacio.

“Yo lo vi en los últimos días cuando creí que no resistía y recibió un doble trasplante de pulmón el 17 de diciembre de 2017. Poco tiempo después reinició su carrera artística y por quinta vez está con nosotros. Nunca pensé que con pulmones ajenos se pudiera cantar igual que antes”, dijo Mario Kreutzberger al presentarlo.

Cabe recordar que José Luis Rodríguez fue sometido a un doble trasplante de pulmón tras sufrir un complejo cuadro de fibrosis pulmonar: “esa noche literalmente fui a despedirme de Don Francisco, de Mario. Me fui con el corazón, no sé, comprimido, pero Dios tuvo otra cosa para mi, me regaló más tiempo y aquí estoy”, recordó y relató el artista.

“Fuiste de las pocas personas, que fueron habitualmente a mi casa a darme fuerza, a darme palabras, consejo. (…) Tus visitas a mi casa me dieron mucha fortaleza, cada vez que te ibas yo sentía ganas de seguir”, indicó el “Puma”.

Cabe mencionar que José Luis “El Puma” Rodríguez también participará del cierre de la Teletón 2021 este sábado 4 de diciembre.