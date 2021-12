Artista visual chileno-danés pone en jaque a la Iglesia Católica con exposición sobre abusos sistemáticos de sacerdotes a menores

Antes de entrar a la sala de la exposición “LA VIOLADORA” del artista chileno-danés Marco Evaristti, reza en rojo una advertencia al espectador: “Esta exposición contiene imágenes de violencia explícita que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas, niños y adolescentes”. Y es que dicha exhibición está compuesta por una serie de catorce óleos sobre tela de figuras esqueléticas que retratan aberraciones de abusos sexuales y al centro una escultura de bronce que recuerda al Papa, sosteniendo en su mano una copa que se va llenando y al mismo tiempo rebalsando de sangre, real, donada por activistas y víctimas de abuso sexual.

“Los esqueletos son inquietantes en sí mismos y el de un niño es dos veces más espeluznante. Pero un esqueleto adulto que explota sexualmente a uno infantil lo lleva a nuevas profundidades en la mente, donde se vuelve cruel. Sin darnos cuenta, las obras nos llevan a ver lo que no podemos soportar ver, todo el dolor que los niños experimentan en secreto y que durante generaciones han guardado en silencio”, reflexiona el artista.

En la sala, de fondo, se escucha la voz de las víctimas leyendo a coro un fragmento del ensayo histórico y académico publicado en 2007 sobre la Iglesia Católica “La puta de Babilonia” del reconocido y polémico escritor colombiano, Fernando Vallejo: “La mentirosa, la insidiosa, la traidora, la despojadora, la ladrona, la manipuladora, la depredadora, la opresora; la pérfida, la falaz, la rapaz, la felona; la aberrante, la inconsecuente, la incoherente, la absurda; la cretina, la estulta, la imbécil, la estúpida; la travestida, la mamarracha, la maricona; la autocrática, la despótica, la uránica; la católica, la apostólica, la romana; la jesuítica, la dominica, la del Opus Dei; la concubina de Constantino, de Justiniano, de Carlomagno; la solapadora de Mussolini y de Hitler; la ramera de las rameras, la meretriz de las meretrices, la puta de Babilonia, la impune bimilenaria tiene cuentas pendientes conmigo desde mi infancia y aquí se las voy a cobrar.”

El artista Marco Evaristti a través de su obra evidencia los abusos sexuales cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica, construidos a través de distintos testimonios en investigación, publicados y recopilados de entrevistas personales con las víctimas. “Hace tres años estuve en Chile y un hombre me contó su historia: cuando era niño un sacerdote lo había abusado durante años. Luego de pensarlo mucho, y ahora como adulto, había decidido demandar al sacerdote muchos años después y con el miedo de que todo un sistema se fuera en su contra. Su historia me conmovió profundamente. Un mundo entero ha sido testigo durante décadas de las revelaciones de pastores y sacerdotes de la Iglesia Católica que abusan de niños y niñas inocentes” cuenta el artista.

“LA VIOLADORA” es un proyecto que revela de forma cruda y dura los abusos y delitos sistemáticos de una institución milenaria como es Iglesia Católica que opera bajo un sistema de encubrimiento. En Chile, hasta hoy, 53 sacerdotes han sido acusados de pedofilia: “No llegan a ser juzgados y condenados por sus crímenes. A los acusados se les asignan otras labores, son trasladados a otras regiones o países, desaparecen del sistema como forma de protegerlos y continuar con una política de encubrimiento de la institución” destaca el artista y remata “Es por esto que la muestra busca ser un espacio para dar voz a personas y a situaciones que han sido invisibilizadas durante décadas. Quiero exponer la injusticia para que la esperanza vuelva a tener un lugar.”

Esta muestra es la segunda exhibición que Marco Evaristti presenta en el Museo de Arte Contemporáneo. En 2001, en MAC Parque Forestal, el artista instaló una cuarentena de licuadoras con agua y peces vivos. La obra “Come on baby push my button” consistía en invitar al espectador a participar de una acción que decidiría finalmente, la vida de los peces. En esos años la instalación no estuvo exenta de polémica animalista, un grupo de activistas llegaron al museo a cortar los cables eléctricos de las jugueras.

Inauguración: Sábado 04 Diciembre 2021

Cierre: exposición 22 de Enero 2022

Lugar: MAC Quinta Normal – Sala 9 Dirección: Matucana 457 – Santiago centro

Sobre el artista:

Marco Evaristti (Renca, Santiago de Chile – 1963)