El baile le cambió la vida: Matías Palma emocionó a todos con su particular historia en la Teletón 2021

Matías Palma emocionó a todos en la Teletón 2021. El joven relató su historia de vida y terminó llegando al corazón de millones de chilenos.

Matías perdió a su madre, no podía caminar y encontró en el baile -su gran pasión- la motivación para salir adelante.

“Mi camino en el baile fue cuando conocí a los Power Peralta y eso hizo que yo me enamorara de los Power Peralta todos los días. En el colegio sufrí mucho bullying. Yo mismo me metí en la mente que me tenía que marginar de todo. Llegaba a la casa, no hacía nada y todo mi mundo era oscuro”, comenzó relatando.

Tras ello, el joven indicó durante el evento solidario que “en Teletón aprendí que siempre hay que enfrentar la vida con alegría y optimismo. Comencé a bailar desde muy chiquitito con una sensación de liberación. Caminar para mi es un regalo. Me afirma el tobillo y me da más seguridad de dar un paso. Yo siempre voy a bailar, aunque no lo haga bien. Mi fuerte es transmitir la energía que yo quiero que la gente vea en mi”.

Después tuvo palabras sobre lo que significó para él la muerte de su madre.

“Mi mamá falleció y si Dios me dio la oportunidad de vivir fue por algo. Cada día es una nueva batalla, una nueva oportunidad de crecer y aunque no tenga a mi mamá presente, yo sé que siempre ella está conmigo“.

La emoción de Matías fue completa cuando los Power Peralta aparecieron durante el escenario y le hicieron una invitación inolvidable.

“Nos queremos subir contigo mañana en el escenario del cierre de la Teletón“, le dijeron. La emoción del joven tras la propuesta fue tremenda.