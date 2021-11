Ciudadana Pop: las predicciones del tarot para el futuro del país

En una nueva edición de Ciudadana Pop, la columna de Isidora Urzúa en el Ciudadano ADN, en donde conversamos sobre predicciones y tarot, a propósito de las Elecciones 2021 del domingo.

“El tarot nos dijo hace unas semanas que el 21 de noviembre iba a ganar la herida de Chile”, comentó la columnista del Ciudadano ADN.

Respecto a los resultados de la primera vuelta en las Elecciones Presidenciales 2021, la periodista hizo un reflexión astrológica.

“Chile es Virgo. A Virgo le encanta el orden y lo cuadradito. Los chilenos queremos cambios, pero en orden. No queremos la política actual, queremos otra cosa pero ordenando sin violencia. Entonces por eso votamos por Kast”, planteó.

Una segunda vuelta que podría sorprender

En línea con lo anterior, la Ciudadana Pop le consultó al tarot cómo pasaremos los chilenos las fiestas de fin de año, ante lo que señaló que “pasaremos la navidad arrepentidos, pero muertos de la risa”.

“Yo le tengo mucha fe a la segunda vuelta, porque va a ser con la Luna en Cáncer. Y la Luna en Cáncer es el llamado al feminismo, siempre. La Luna en Cáncer fue el 30 de diciembre del 2020, cuando Argentina votó la despenalización del aborto”, dijo Urzúa.

Así, la periodista y astróloga mencionó que “el 19 de diciembre, la Luna también va a estar en Cáncer”.

“Me hace creer que es el movimiento feminista el que va a triunfar. A estas alturas, uno no sabe nada. Pero astrológicamente esa fecha está bien bonita. Así que yo no voy a perder la esperanza, a pesar de lo triste que me siento esta mañana”, cerró.