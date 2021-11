Mon Laferte celebró su premio Latin Grammy con divertida ecografía de su bebé

La noche del jueves Mon Laferte recibió un premio Latin Grammy por su álbum Seis como “Mejor Álbum Cantautor”.

El galardón fue ampliamente celebrado por la cantante chilena en redes sociales, quien este sábado extendió el festejo con una serie de fotografías del momento.

En un compilado de imágenes se ve a Mon Laferte en el evento de los premios Latin Grammy y, en medio de las fotos, hay una imagen en la que aparece una ecografía de un bebé sosteniendo la estatuilla.

Respecto a las otras imágenes, Mon Laferte detalló que su vestuario fue ideado por Sánchez Kane y Chino Castilla, mientras que el estilista Aldo Ek estuvo a cargo de su cabello y Johan Vera de su maquillaje.

En el evento la cantante presentó dos estilos: un traje de dos piezas con tonos lilas y un top y falda inspirado en la estética de los mariachis junto a una flor en su cabeza.

En la línea de su celebración, la artista de 38 años publicó en la jornada del viernes una fotografía sosteniendo su premio con un particular mensaje: “Para el productor que no me dejó grabar mis canciones cuando era chiquita. ¡Mirá de quién te burlás! Tengo 7 discos y todos son con mis propias canciones. Me creo mucho”.

“Perdonen, estaré toda la semana presumiendo esto”, expresó la cantante que llegó a la ceremonia de premiación luciendo su abdomen de embarazada.

Hay que señalar que Mon Laferte lanzó dos álbumes este año, Seis y 1940 Carmen, los que han sido ampliamente elogiados.