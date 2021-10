“No me hacen sentir bien”: Jonah Hill pidió a sus seguidores no hacer comentarios respecto a su cuerpo

A través de su cuenta de Instagram, el reconocido actor de Hollywood Jonah Hill pidió a sus seguidores no realizar comentarios respecto a su cuerpo.

“Sé que tienen buenas intenciones, pero les pido amablemente que no comenten sobre mi cuerpo. Bueno o malo, quiero hacerles saber amablemente que no son útiles y que no me hacen sentir bien. Mucho respeto”, señaló mediante su red social.

La solicitud de Jonah Hill se da tras una larga lucha por parte del actor a aceptarse a sí mismo a sus más de 30 años, tal como él mismo lo ha manifestado..

“No creo que nunca me quitara la camisa en una piscina hasta que cumplí los 30, incluso frente a familiares y amigos. Probablemente hubiera sucedido antes si las inseguridades de mi infancia no se hubieran exacerbado por años de burlas públicas sobre mi cuerpo por parte de la prensa y los entrevistadores”, indicó en febrero de este año.

“Tengo 37 años y finalmente me amo y me acepto. Esta no es una publicación “buena para mí”. Y definitivamente no es una publicación de “me siento mal por mí”. Es para los niños que no se quitan la camiseta en la piscina. Diviértete. Eres maravilloso, asombroso y perfecto. Todo mi amor“, cerró.