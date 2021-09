Eliana Albasetti recordó el día que irrumpió en un rodeo con potente mensaje

Estas últimas horas Eliana Albasetti compartió en sus redes sociales un recuerdo de su polémica irrupción en un rodeo en 2019.

La modelo de 37 años publicó una serie de fotografías en Instagram del instante en el que ingresó a una medialuna en el Parque Padre Hurtado, en el sector oriente de Santiago.

“Me costó, no sabía si subirla o no. Todos queremos paz, pero no a costa de hacernos los tontos del sufrimiento ajeno”, confesó al inicio de su publicación compartida en la red social que suma más de 367 mil seguidores.

“Abolición a todo acto de tortura y dolor que hacemos sin ningún remordimiento a seres que sienten igual que uno. Ninguno de esos actos es necesario”, aseveró la activista por los derechos de los animales. “Abolición a nuestro egoísmo”, subrayó.

“Y no, no da lo mismo y no es una elección personal. Porque cuando más indefensa es la víctima peor es la acción. Si de algo estoy segura es de que todos algún día nos vamos a morir, que nuestro paso por acá no sea desapercibido”, concluyó Eliana Albasetti junto a las fotos de su irrupción en el rodeo.

Hay que recordar que la irrupción de Eliana Albasetti aconteció en septiembre de 2019 en una actividad realizada en marco de las Fiestas Patrias. Al lugar, ingresó la modelo junto a cerca de 30 activistas quienes ingresaron con mensajes de protesta por la explotación de los animales.

“Corran ustedes si son tan deportistas, no los pobres novillos muertos de pánico, corriendo con sangre en su lomo, jadeando. Por algo no dejan sacar fotos ni filmar. Esto no es cultura es tortura”, dijo entonces la activista.