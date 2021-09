Hasta a Cenicienta le pasa: el divertido chascarro que protagonizó María José Quintanilla

La animadora y cantante María José Quintanilla protagonizó un divertido momento al sufrir un chascarro con su vestuario en La Hora de Jugar, programa que conduce junto a Joaquín Méndez.

El hecho hizo que su compañero y todos en el estudio estallaran de risa, obviamente los televidentes no se hicieron esperar para viralizar lo sucedido en redes sociales.

El momento del chascarro ocurrió, al igual que la mayoría de los de este programa, en el momento de vocalizar la clásica frase: “Dime cuál, cuál, cuál es tu nombre“.

Fue en esa instancia cuando la cantante y animadora, al realizar un movimiento de pies, su zapato volando volando por los aires, literalmente.

El calzado terminó en una esquina del set y María José tuvo que ir a recogerlo para seguir con el desarrollo del programa, mientras que Méndez cayó al suelo de la risa.

“Te dije que me quedaban sueltos los zapatos“, dijo justificando el divertido momento. “Esta no es mi semana, perdón, me voy haciendo bolita”, agregó avergonzada.

Una vez superado el percance y retomando la conducción del espacio, sostuvo en tono de broma que “hasta a la Cenicienta se le salió, imagínate”.

El chascarro de María José Quintanilla rápidamente fue subido a redes sociales, donde parte de sus seguidores empatizaron con ella. “A todos nos pasa”, “es un percance normal”, “tranqui Coté, a todos nos puede pasar”, fueron algunos de los comentarios.