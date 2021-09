Nicki Minaj no fue a la Met Gala 2021 y lanzó polémico tuit: “Si me vacunan, no será para la Met”

Pese a la gran cantidad de estrellas que se lucieron en la alfombra roja de la Met Gala 2021, Nicki Minaj fue una de las ausentes más connotadas: a través de Twitter reveló que no asistió debido al requisito exigido de contar con la vacuna contra el covid-19.

Las críticas de la rapera fueron duras. “Quieren que te vacunes para el Met. Si me vacunan, no será para el Met“, escribió Minaj en la red social. “Será una vez que sienta que he investigado lo suficiente. Estoy trabajando en eso ahora. Mientras tanto, mis amores, estén a salvo. Usen la máscara con dos hilos que agarran su cabeza y cara”, expresó en alusión al uso de la mascarilla.

They want you to get vaccinated for the Met. if I get vaccinated it won’t for the Met. It’ll be once I feel I’ve done enough research. I’m working on that now. In the meantime my loves, be safe. Wear the mask with 2 strings that grips your head & face. Not that loose one 🙏♥️

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021