“Berserk”: El manga podría llegar a su fin con el capítulo 364

Luego del fallecimiento de Kentaro Miura, el autor de Berserk, el pasado 6 de mayo, el destino del manga era incierto y todo apunta a que llegará a su fin en el capítulo 364.

En la revista Young Animal de este mes catalogaron este capítulo como el final de la obra. También se envió un mensaje de parte del departamento editorial a todos los fans donde agradecen todos los mensajes de apoyo y detalles del capítulo publicado.

La historia sigue en pausa y quedan muchos seguidores que quieren conocer el futuro de Guts y la Banda del Halcón. Lo cierto es que sus esperanzas siguen intactas, ya que el futuro de este manga es incierto.

Hace un tiempo la misa revista publicó un artículo donde señalaban que se desconocía el desenlace que tendría Berserk, sin tener mucho que decir al respecto.

Manga Mogura RE presentó un adelanto del episodio 364 a través de su cuenta de Twitter, donde anunciaron que ha sido terminado por los asistentes de Miura.

En redes sociales también circula un mensaje de la editorial dedicado a los fans, donde escribieron un sentido mensaje agradeciendo a sus seguidores de todo el mundo.

“Queremos tomar esta oportunidad para agradecer a todos los lectores de Berserk por su gran apoyo. El capítulo publicado en este volumen es el último trabajo del fallecido Kentaro Miura“, comienza el comunicado.

“Fuimos capaces de continuar el manuscrito que él dejó y publicarlo esta vez gracias al dedicado apoyo de los miembros del Studio Gaga (fundado por Kentaro Miura), quienes trabajaron con Miura a lo largo de los años”.

“Estamos agradecidos a todos los lectores por esperar todo este tiempo, especialmente en circunstancias donde la información era poco clara y concisa“, añadieron.

Finalizando, declararon que lamentan “profundamente informar que no tenemos información que compartirles sobre el futuro de Berserk“.

