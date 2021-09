Se busca hogar para Oso: Perrito rescatado lleva 7 meses esperando una familia

Fue a inicios de este año cuando el perrito Oso fue rescatado en Ñuñoa (Región Metropolitana) y desde entonces busca hogar. Como muchos perros abandonados, estaba desnutrido y asustado.

No obstante, el perro fue rescatado por David Fernández, quien le ayudó a encontrar una nueva oportunidad de vida estabilizando su salud y ubicándolo en un hogar temporal.

Sin embargo, la adopción de Oso no ha sido fácil y, siete meses después del rescate, aún no hay familias interesadas en tenerlo. “Nadie pregunta por él. Ya ni siquiera está pasando por un tema que sean personas que no cumplan el perfil, sino que socialmente no le llama la atención a la gente”, dijo David Fernández a ADN.

“Al Oso nadie lo quiere”, expresó el rescatista que ha ayudado a más de mil perros durante su trayectoria de más de una década. “El nivel de discriminación de él está pasando el límite”, añadió.

Respecto al perfil de Oso, David lo define como un perro tranquilo y que está acostumbrado a vivir dentro de un departamento. “Es un perro sociable, amoroso”, dijo y además señaló que es un poco tímido y miedoso.

“Es un buen perro. No destroza las cosas, es educado, entiende rápido”, añadió y detalló que, respecto a su tamaño, es un poco más grande que un Cocker Spaniel y pesa, aproximadamente, 25 kilos.