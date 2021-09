Iván “Potro” Cabrera se sinceró con profundo mensaje: “Me han fallado y fallé”

Está última hora, Iván “Potro” Cabrera compartió en redes sociales un mensaje en el que se sinceró con sus seguidores.

En una publicación de Instagram, el bailarín compartió una foto de él junto a la reflexión. “Todos los días escribo desde el alma, hoy va a ser especial. Muchas veces negué mi vida, ahora entiendo los aprendizajes que tenía”, comenzó el texto.

“Ya perdoné errores que, en su momento, parecían imperdonables. Traté de reemplazar a personas irremplazables y olvidar a personas inolvidables. He hecho cosas por impulso y también desde la paciencia”, continuó en el mensaje publicado en la cuenta que suma más de 159 mil seguidores.

“Me decepcioné de personas por poner mis expectativas sobre las cosas que no son mi responsabilidad y, también por la misma razón, decepcioné a otros”, añadió el bailarín de 38 años.

“Me han fallado y fallé, muchas veces”, continuó. “He sido amado, rechazado, juzgado y señalado; por otro lado, yo también he amado, he rechazado, he juzgado y he señalado. Fui amado y no amé y también amé sin ser amado”, agregó el “Potro” Cabrera, quien forma parte de programa El Discípulo del Chef.

“Me he roto la cara, el corazón y el alma muchas veces. Ya lloré escuchando música y viendo fotos, ya llamé para escuchar una voz, ya envié un mensaje y lo borré, ya me enamoré de una sonrisa en la calle, ya pensé que iba a morir de tanta nostalgia y tuve miedo de perder a alguien que creí que en su momento era ‘para mí’ y para siempre”, continuó.

Y luego reflexionó: “Pero, ¿cuál es el resultado? ¡Viví y todavía vivo! No paso por la vida y, perdón el atrevimiento, ¡pero tú tampoco deberías dejarla pasar!”.

“Si vas por algo, dalo todo, entrégate a la vida con determinación, abrázala con pasión, pierde con clase y gana con osadía, porque, te digo más, el legado del mundo pertenece a quien se atreve y esta vida es mucho como para vivirla de forma vacía y carente de sentido”, concluyó en el mensaje que se llenó de elogios.

