Bryan Danielson y Adam Cole hicieron su debut en AEW

Grandes sorpresas presentó el evento de lucha libre All Out, de All Elite Wrestling (AEW), empresa que cada vez capta más fanáticos.

Esto porque dos grandes superestrellas del circuito hicieron su debut en la compañía: Bryan Danielson (conocido también como Daniel Bryan) y Adam Cole.

Ambos vienen de terminar su vínculo con WWE, donde Cole brilló en NXT, mientras que Bryan tuvo reinados mundiales y fue estelarista de Wrestlemania.

Sin embargo, los últimos movimientos de WWE tanto en el territorio de desarrollo como en las situaciones contractuales, llevaron a que ambos no renovaran y firmaran en la competencia.

Adam Cole hizo su debut tras la lucha entre Kenny Omega y Christian Cage por el Campeonato Mundial de AEW, donde el primero se hizo con la victoria, sumándose así a The Elite, quienes atacaron posteriormente entre todos al “Capitán Carisma”, Jungle Boy y Luchasaurus (estos últimos salieron en defensa de Cage).

Fue en ese instante donde Bryan Danielson salió al ring entre gritos de Yes!, confrontando a The Elite y generando una ovación por parte de los asistentes.

Revisa el debut de Bryan Danielson y Adam Cole en All Elite Wrestling.

