Pamela Díaz se burló del antiguo pelo largo de Jean Philippe Cretton

El romance entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton mantiene la atención de sus seguidores con cada paso que dan. De hecho, el conductor de Yo Soy: All Stars estuvo como invitado en el nuevo programa de La Fiera, Mochileros, en las pantallas de TVN.

Allí, Jean Philippe Cretton habló con Pamela Díaz de varios aspectos de su vida, revelando además su costado más personal. Esto incluyó a su look. Recordemos que el conductor de Chilevisión usó su larga cabellera desde su época escolar. Esto le causó más de un inconveniente.

Así, Jean Philippe Cretton reveló que desde el colegio ya enfrentaba críticas por su pelo. “Como el colegio era católico yo les decía: ‘¿Y cómo Jesús ocupaba el pelo largo?’, me defendía. Al final peleé y peleé. Tú me conociste así”, dijo.

Lo que no esperaba Jean Philippe Cretton es que la misma Pamela Díaz revelara que no le gustaba el cabello así en él. “No me gustaba. Era feo”, se burló La Fiera.

A continuación puedes disfrutar del programa completo de Mochileros, junto a Jean Philippe Creeton:

Por otro lado, la conductora de Mochileros sorprendió a su pololo hablándole en alemán. Con varias frases en otro idioma, Jean quedó perplejo, aunque no le creyó demasiado ya que a ella le cuesta hablar en inglés.

¿Cómo inició la relación de Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz?

En noviembre del 2020, la pareja reveló que tenían varios meses de relación. Ellos tuvieron un primer contacto en enero de 2018, cuando asumieron la conducción de La Noche es Nuestra, por Chilevisión, junto a Felipe Vidal.

Primero, no se llevaban demasiado bien, porque él veía a Pamela Díaz muy desordenada. Ella, en tanto, lo consideraba muy «mateo».

Sin embargo, al pasar tiempo juntos, las cosas cambiaron. De hecho, el canal los probó en horario matinal en Viva la Pipol.

Pamela Díaz terminó la relación con Fernando Tellez, el padre de su hija menor, en agosto del 2019. Al mismo tiempo, el conductor de Chilevisión vivió un quiebre definitivo con María Paz Igualt. Ella estaba cerrada a nuevas oportunidades, pero él la descolocó. Después, un viaje al Caribe selló la relación que luego confirmaron en sus redes sociales.

