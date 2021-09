Carmen Tuitera lanzó canción en formato “hiphopero”: “No soy Celine Dion, pero tengo mi voz”

Ha experimentado en muchas cosas: como escritora, como influencer, con sus pinturas y con su tienda Brilla. Carmen Tuitera siempre está buscando nuevas formas de reinventarse.

Y ahora la conocida instagramer se la jugó en un nuevo campo, el de la música. Y lanzó su primer hit, bajo el nombre de Siempre Brilla y que fue recibido con gran éxito.

“Ustedes no dimensionan, pero llevamos casi 12 mil reproducciones en el video”, dijo en una de sus historias de Instagram.

La influencer agregó en un posteo que “siempre brilla ya la está rompiendo. Solo quiero decir: lo logramos”.

La autora del libro Weona tú podí expresó sobre su incursión en la música que “me siento muy emocionada. Yo sé que no tengo la voz de Celine Dion, pero tengo mi voz, me esfuerzo”.

Y añadió que “esto es lo que les quiero demostrar con esta acción que estoy haciendo, no hay límites. Y nadie les tiene que decir lo que tienen que hacer. Vayan w…, vayan”.

De esta forma, la influencer sumó una nueva etiqueta a su vida, la de cantante. Y su incursión en la música generó de todo en redes sociales, donde varios se cuadraron con su nueva faceta, mientras a otros no les gustó para nada su melodía media hiphopera.

