“Era una amenaza”: Afirman que Benjamín Vicuña habría intimidado a periodista tras contar infidelidad con moza

Hace unos días, en el espacio de televisión argentino Mañanísima de Carmen Barbieri, la periodista Estefanía Berardi contó el affaire que Benjamín Vicuña habría tenido con una moza en Córdoba.

Todo en el marco del quiebre del chileno con China Suárez, que habría desatado una ola de rumores de infidelidad sobre la expareja.

Sin embargo, las palabras de Berardi no le gustaron para nada al protagonista de Demente, quien no habría encontrado nada mejor que enviarle un mensaje.

Un texto que desató toda una polémica en Argentina, ya que varios medios acusaron a Vicuña de estar “amenazando” a la reportera.

La moza, Benjamín Vicuña y el mensaje intimidante

Todo partió porque Estefanía Berardi reveló que “él habría estado con una moza del lugar donde fue a cenar y esta mujer habría llamado a Suárez para contarle todo”.

La situación generó que en otro programa, Los ángeles de la Mañana, le enviaran un mensaje a Benjamín para preguntarle qué había de cierto.

La respuesta del actor fue indignada. “Es absolutamente falso, no puedo salir a aclarar cada rumor. Yo realmente intento mantenerme al margen pero es insoportable”, declaró.

Sin embargo, no quedó todo ahí, ya que según contaron en el sitio Todo Noticias, Berardi confirmó que tras esto Vicuña la contactó, enviándole un texto donde “le pedía que se abstuviera de divulgar información falsa o expresiones peyorativas sobre su vida familiar”.

“Recibí un mensaje de WhatsApp en mi teléfono personal de él. Me dijo ‘Soy Benjamín Vicuña y te envío este texto’, era un Word medio trucho que decía el nombre y la carta documento”, reveló la periodista.

Y agregó que “antes de responderle le envié el texto a mi abogado, Martín Leguizamón, y me dijo que eso no era una carta documento, que era un mamarracho y que era más una amenaza”.

Periodista en problemas

Berardi confirmó que se sintió intimidada por el chileno. “Lo tomé más como algo personal, como un pedido de parte de él que no quiere que toque más el tema que estoy tocando”, señaló.

La reportera manifestó que “con un llamado ya estaba súper bien porque yo tengo códigos, siempre apuesto a la familia, ojalá que pueda estar bien con su mujer”.

Finalmente, la joven sentenció que no hablaría más del affaire de la moza y Benjamín Vicuña. “Este trabajo es así, si yo tengo una información la tengo que dar (…) Le respondí que tengo códigos y no voy a tocar más el tema porque él me lo pide y así va a ser de mi parte, porque tengo palabra”, cerró.