Maca Venegas se defendió otra vez tras “funa” de maquilladora: “Desconozco sus motivaciones”

Maca Venegas otra vez alzó la voz ante la controvertida funa que le hizo el miércoles una trabajadora del canal TV+.

La abogada, que tras la publicación de un largo texto en Instagram, retomó el tema, ésta vez a través de su cuenta de Twitter.

Allí, Venegas expresó que “en una funa nadie quiere escuchar creer la otra versión, sino lapidar masivamente por RRSS porque se cree defender al más débil”.

Y agregó que “no es verdad lo narrado por esta persona”, desmentido que ya había hecho el día anterior tras la pregunta de una seguidora en su Instagram.

En una funa nadie quiere escuchar creer la otra versión, sino lapidar masivamente por RRSS porque se cree defender al más débil. No es verdad lo narrado por esta persona, la historia es otra y desconozco sus motivaciones. Pone palabras en mi boca que jamás usaría como un insulto — Macarena Venegas (@macarenavenegas) August 19, 2021

Macarena manifestó que “la historia es otra y desconozco sus motivaciones. Pone palabras en mi boca que jamás usaría como un insulto”.

La funa a Maca Venegas

Pero, ¿cuál fue el origen de todo esto? Resulta que la abogada estuvo invitada esta semana al espacio Más Vivi que Nunca de TV+.

Allí, fue maquillada por Jacqueline Ureta, quien acusó muy malos tratos de parte de la ex figura televisiva, quien habría sido “prepotente” y habría pelado a la señal.

“Me decía que no conocía este canal y cuando le dije que se llama TV+, me contesto ‘aquí hay puros piojos resucitados como ese programa de la Vivi de hace 30 años’. Ese programa es al que ella venía, de verdad no tiene ningún respeto por nadie”, indicó la profesional en sus redes sociales.

La maquilladora relató en su funa que Maca Venegas la ninguneó a ella y a sus compañeros, declaraciones que hicieron que a la abogada la empapelaran en epítetos en su muro de Instagram.