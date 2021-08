“No era el prototipo”: Vivi Kreutzberger confesó la dolorosa discriminación que sufrió en Canal 13

Durante estos días, varias mujeres de la televisión han denunciado violentos episodios de discriminación en sus pasos por Canal 13. ¿La última? Vivi Kreutzberger.

La animadora reveló los hechos en su espacio Más Vivi que Nunca, el mismo donde conversaron de la feroz situación que vivió Ingrid Cruz en el lugar y también Ingrid Parra, quien contó que fue bajada de forma muy fea de una teleserie.

Tras escuchar estos testimonios, la hija de Don Francisco se animó a confesar lo que experimentó de forma muy dolorosa en la señal donde trabajó varios años.

“A mí también me dijeron que no podía hacer el Festival de Viña porque no era rubia ni flaca”, aseguró la conductora.

Y agregó que “no era el prototipo de la persona que Canal 13 quería poner como su cara. No cumplía los estándares”.

La figura de TV + relató que “claramente había una diferencia de lo que se quería poner en pantalla y yo no sé si eso ha cambiado, a lo mejor la gente hoy se cuida más de decirlo”.

Vivi Kreutzberger sorprendió sus compañeros con su discriminación, sobre todo al añadir que “hoy no sería tolerado y efectivamente hay mucha gente que ha denunciado”.

Alonso Quintero, uno de los panelistas, comentó “para mucha gente la necesidad obliga y hay que tragarse malos tratos y faltas de respeto que no debería soportar”.

Y le manifestó que “oye y tan buena animadora del festival de Viña que serías tú, tan chistoso que sería”, sacándole varias risas.

Finalmente, Vivi Kreutzberger expresó que estos testimonios de discriminación ayudan “para que en todos los otros ámbitos en que ocurra, la gente diga ‘yo llego hasta aquí’ o ‘no, muchas gracias'”.