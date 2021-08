Nelson Mauri dio cuenta de complejo momento en Instagram: “No sé que hacer”

Nelson Mauri no lo está pasando bien hace algunas semanas. Y todo porque Instagram le suspendió una de sus cuentas.

Resulta que el bailarín asistió días atrás al cumpleaños de Ignacia Michelson, evento muy masivo que fue duramente criticado por infringir toda norma sanitaria.

Por eso, Nelson cree que le reportaron su cuenta. “No sé que hacer, siento que mi cuenta está en el limbo. No aparece, no la encuentro. Me dicen que el nombre de usuario está suspendido”, contó.

Y agregó que “he cometido errores, la cag…, no debería haber ido al cumpleaños de la Ignacia Michelson. Usé un outfit provocador, fuera de la común, me puse una faldita en la fiesta de las conejitas Playboy y yo quería participar en la fiesta”.

El ex Rojo señaló que estos reportes en Instagram lo habrían llevado a perder su red social. “Es como mala onda, la envidia del chileno (…) me afectó mi cuenta, me afectó mi tienda, hoy día no tengo mi cuenta personal y es mi trabajo”, manifestó.

Nelson Mauri pidió ayuda

Luego de esto, el controvertido bailarín pidió ayuda en el video que tuvo que hacer a través de la cuenta de su tienda, donde vende productos que trae desde Miami.

Allí, le pidió a sus seguidores que viralizaran su publicación para que Instagram “revise el caso, porque es mi trabajo y parte de mi vida”.

Finalmente, Nelson Mauri aseguró que “no he roto ninguna norma” en Instagram y, aludiendo a Britney Spears, terminó su relato con el hashtag #FreeNelsonMauri.