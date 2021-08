Exjugador Luis Núñez habla desde la cárcel a días de su juicio por homicidio: “Si me llega la condena, me voy a volver loco”

Días cruciales son los que vive la exfigura de Universidad Católica Luis Núñez, quien tendrá el próximo lunes su juicio por el homicidio de Juan Pinto, hecho que ocurrió en el 2018.

El otrora volante de los “Cruzados” habló en entrevista con Bienvenidos desde la cárcel y aseguró que es inocente de cara a la dura condena que podría recibir. “Si me llega la condena, me voy a volver loco. Yo soy inocente”, señaló Núñez.

“Yo sí estaba en el lugar pero el problema no es mío. No es si se confundieron. Es que es mentira. Yo no disparé, no tenía siquiera una pistola”, sostuvo.

En este punto, el exjugador siguió indicando que “yo no disparé. Si lo hubiese hecho, créeme que me pongo los pantalones y asumo mi responsabilidad. No voy a dejar que me condenen”.

El mea culpa de Luis Núñez

Además, “Lucho Pato” hizo un repaso de los grandes errores que cometió en su mejor época como futbolista, sobre todo cuando brilló con la camiseta de la UC.

“Nunca supe cuanta plata gané. En una noche a veces gasta un millón, dos millones. Menos de eso no era el carrete perfecto, como se puede decir. Nunca me alejé de mis amigos”, agregó.

“Viví seis meses de noche en mi mejor momento. Llegué a pensar que si no salía jugaba mal. Mira la estupidez. Invertí mi tiempo, mi plata, mi juventud en discotecas, mujeres, en trago, que al final me llevaron a tener problemas con la justicia”, complementó Luis Núñez, quien espera su juicio.