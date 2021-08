Karen Bejarano respondió crítica de una seguidora en Instagram: “Yo no seguiría a alguien que me cae mal”

La exchica Mekano, Karen Bejarano, se encuentra en el centro de la polémica luego de imitar a Karol G en The Covers. Su interpretación la hizo merecedora de duras críticas en las pantallas de Mega. Sin embargo, Karen Bejarano también es noticia esta vez por un episodio ocurrido en su cuenta de Instagram.

En su perfil oficial de la popular red social, Karen Bejarano tiene más de un millón de seguidores. Por eso, acostumbra a recibir todo tipo de comentarios en sus publicaciones.

Y es precisamente un comentario el que desató la furia de Karen Bejarano, realizado por una usuaria de Instagram que apuntó contra ella en una postal familiar.

¿Qué le dijeron a Karen Bejarano en Instagram?

Esta semana, la cantante publicó una fotografía con su pareja, Juan Pedro Verdier, y el hijo que tuvieron juntos, Guillermo. Este último ya es todo un adolescente, según podemos ver en la siguiente imagen:

En esa fotografía, Karen Bejarano recibió más de 12 mil “likes”. La imagen también superaba los 100 comentarios en Instagram, pero hubo uno en particular que la hizo molestar.

“Es muy linda tu familia… Pero eso no se te quita lo Pesada que eres karen?“, comentó una usuaria. Ella no tardó en responder: “Ok, dices conocerme y no se quien eres Y los signos “?” Son de pregunta entonces… no entiendo nada. Son preguntas?”.

“Yo no seguiría a alguien que me cae mal. Es ilógico pensar que si no la soporto o me cae pésimo, quiera ver la vida de esa persona a través de una red social. En fin… cada quien elige con que veneno envenenarse“, sumó

Los inmediatos comentarios de Karen Bejarano en respuesta a la usuaria de Instagram que la criticó también acapararon varios “likes” y generaron polémica en su perfil de la popular red social.