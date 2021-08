¡Estuvo internada! Recordada finalista de Masterchef reveló su dura lucha contra la depresión

Bárbara Lackington se hizo conocida tras participar en MasterChef, donde resultó finalista de la cuarta temporada.

La joven se convirtió en una de las más odiadas del espacio de cocina, donde varios todavía la recuerdan con memes y comentarios sobre su participación.

Sin embargo, tras la fama que alcanzó, la rubia tuvo que lidiar con una compleja enfermedad. Y así lo confesó en una entrevista con Las Últimas Noticias.

Allí, Lackington reveló que sufrió una fuerte depresión que la llevó a estar internada durante dos semanas en la Clínica de Salud Mental San José, en diciembre del 2020.

“Estuve con siquiatra y terapia. Fue muy duro, muy difícil”, comentó la joven, agregando que “empecé a ver todo lo malo de mi vida y no lo bueno”.

Bárbara manifestó que uno de los detonantes de su estado anímico fue la pandemia. “Tuve mucho tiempo libre, además de estar encerrada en la casa… yo vivo en Pirque y realmente es muy difícil juntarme con alguna amiga”, señaló.

Y agregó que “me empecé a sentir mal, muy angustiada. No sabía qué hacer todo el día. Sentía un vacío muy grande”.

Ex MasterChef sigue con terapia

Tras estar internada, Bárbara ha continuado con su tratamiento. Y relató que “antes estaba con muchos remedios… ahora sólo tomo algo para dormir”.

Además, indicó que sigue con un siquiatra y una sicóloga. “Lo otro que me ha ayudado es tener pega. Con la pandemia me cancelaron muchos contratos, pero ahora que se reactivó todo he podido mantenerme ocupada”, contó.

Incluso, la ex MasterChef adelantó que pretende lanzar muy pronto un canal de YouTube relacionado a la cocina. “Ojalá que haciendo eso pueda regresar a la tele”, concluyó.