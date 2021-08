Antonio Banderas se llena de elogios tras cumplir 61 años: “Así da gusto cumplir”

El martes Antonio Banderas celebró su cumpleaños número 61. Así lo anunció el artista en sus redes sociales, en donde compartió una fotografía de cómo luce en la actualidad.

“Muchas gracias a todos por vuestras felicitaciones y muestras de cariño. ¡Así da gusto cumplir años!”, escribió el actor en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 3 millones de seguidores.

En junio de este año Antonio Banderas fue entrevistado por Martín Cárcamo en su programa De tú a tú, conversación en la que también participó su colega Mario Casas.

En el espacio, Banderas relató cómo conoció a su amigo y colega. Es así como recordó su primer encuentro en El camino de los ingleses (2006), película dirigida por él en la que actuó Casas.

“Ahí me di cuenta que estaba frente a alguien que tenía un potencial realmente extraordinario y no me equivoqué, porque se ha convertido en una estrella del cine y de la televisión”, dijo entonces.

“Son cosas que nos van uniendo. Tenemos un sentido del humor muy parecido, manejamos ironías parecidas, y lo pasamos bien trabajando juntos. Yo creo que hay una admiración mutua“, expresó Banderas tras coincidir con Casas en Los 33 y en premiaciones.