Myriam Hernández sufrió bochornoso momento: olvidó la letra de uno de sus hits

Myriam Hernández vivió un bochornoso momento mientras participaba en el programa peruano En Boca de Todos.

La cantante estaba presentando su nueva canción Hasta Aquí y anunciando su nueva gira internacional, que parte el 6 de octubre por Estados Unidos, cuando sufrió un lapsus que causó sorpresa.

Esto porque a Hernández le pidieron entonar uno de sus clásicos, La Fuerza del Amor, minuto en que olvidó por completo la letra.

“Porque la fuerza del amor es todo, porque la fuerza que… ¡Ay, se me olvidó la letra de la canción! ¡Dios mío!”, exclamó la chilena ante el estupor de sus entrevistadores.

Ahí, el animador del programa la miró un tanto incómodo, mientras Myriam se reía y trataba de pasar la situación lo más desapercibida posible.

Los “olvidos” de Myriam Hernández

El complejo olvido que protagonizó la intérprete de El Hombre que Yo Amo no es el primero de su carrera.

Recordemos que hace unos meses, para el Festival de las Condes, Hernández también fue duramente criticada en redes sociales cuando vivió un impasse similar.

En ese momento, mientras entonaba su gran hit Se me fue, se nubló y equivocó en la letra, situación que la obligó a disculparse en vivo.

"Perdón, ¿podemos parar?". Myriam Hernández pidió empezar de nuevo "Se me fue" porque olvidó el comienzo de la letra 🙂 #FestivaldeLasCondes pic.twitter.com/GhkguFCHev — Cristóbal G 💬 (@cgalleguillos_) January 30, 2021

“Perdón, ¿podemos parar? Me van a perdonar, pero de verdad partimos y me equivoqué en la letra, esas cosas pasan también. Siempre me equivoco en las letras y no puedo equivocarme en esta canción”, indicó complicada Myriam Hernández en aquella oportunidad.