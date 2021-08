Ignacio Gutiérrez lo pasa mal: compleja cirugía no le permite digerir bien los alimentos

Ignacio Gutiérrez tuvo que operarse de urgencia. Y esa cirugía ha traído variadas y complejas consecuencias a su vida.

El animador contó su calvario a Las Últimas Noticias, donde reveló que lleva dos meses alimentándose sólo de sopas, ya que no puede consumir otros alimentos.

Todo partió porque a la exfigura de TVN se le separaron los músculos conocidos como “six pack” mientras hacía yoga.

“Estaba haciendo una postura que es como la araña. Así yo creo que me lesioné muchas veces y no lo supervisé”, reveló el también locutor de Radio Pudahuel.

Junto a esta lesión a Nacho le salió una hernia: “Me salió una especie de bolita arriba del ombligo, pero me hice el tonto por el tema del Covid y no fui al médico. Después, empezó a crecer”, dijo, revelando que “al final no podía ponerme una polera sin que se notara, era como un Alien“.

Así, Gutiérrez llegó hasta un centro asistencial y le dijeron que tenía una diástasis, que es cuando se separan los músculos rectos abdominales, además de la hernia, por lo que tenían que operarlo de urgencia.

Nacho y su complicado post operatorio

El ex animador señaló que, tras la cirugía, que fue durante la primera quincena de junio, le indicaron comer liviano.

“Me dijeron que tenía que evitar la distensión abdominal. Cuando uno come se hincha la guata y eso hay que evitarlo”, relató.

Por eso, Gutiérrez comenzó a comer sólo líquidos. “Empecé con las sopitas, pero a las tres semanas me empezó a dar hambre. Intenté comer carne, pero me sentía muy mal, me dolió mucho la guata”, afirmó.

De esta forma, el post operatorio del también locutor de radio se ha vuelto muy complejo. Y ha bajado ocho kilos debido a que sólo consume sopas.

“Su caso se complicó bastante. Va súper lenta su evolución”, reveló a LUN la nutricionista de Nacho, María Jesús Estay.

En tanto, Ignacio Gutiérrez manifestó que lo único que espera es que su reciente cirugía ya no le complique tanto la vida. “Ojalá pueda comerme un bistec para el 18 de septiembre“, cerró.