Edificio Corona: personaje de Mario Horton protagonizó dura escena de violencia contra su mujer

La teleserie Edificio Corona está en la recta final. Y por eso, los últimos capítulos han estado llenos de acción, como por ejemplo lo que ocurrió este jueves con la pareja de Mario Horton y María Gracia Omegna.

Resulta que la dulce Javiera (Omegna) hace rato que ya no quiere estar con Germán (Horton). Una porque su relación ya no funciona, ya que él le fue infiel en reiteradas ocasiones, y también porque se enamoró de Pablo (Nicolás Oyarzún).

Sin embargo, Germán no acepta esta situación y ha tratado constantemente de obligar a su mujer a estar con él, llegando a protagonizar acciones muy violentas.

Una de ellas fue la que se robó el último capítulo, cuando el villano encerró a Javiera para que no fuese a juntarse con Pablo, escena que impactó por su violencia.

Esto porque mientras el personaje de Omegna gritaba y le rogaba que la dejara salir, Germán le replicó que “estoy tratando de que entiendas de que no te vayas con él, te estoy dando una alternativa. Tú no te vas con él, y se arreglan todos los problemas de la vida. ¿Crees que me gusta tenerte así? ¿Crees que me gusta encerrarte y tratarte así? ¿Crees que no estoy sufriendo?”.

Luego, la amenazó. “Van a ver de lo que soy capaz. Tu pololito tiene que entender que conmigo no se puede meter. Me aburriste. Escúchame una cosa, tú y tu pololito se van a arrepentir de haberme hecho esto”, lanzó.

Germán enloqueció y secuestró a Pipe

Luego, tras su advertencia, Germán se fue a la casa de Pablo, donde se encontró con Pipe, su hijo, al que todos buscaban en el edificio.

Ahí, el malo de la historia aprovechó la situación y la usó a su favor, llamando al rol de Nicolás Oyarzún para decirle que estaba con su retoño.

De esta forma, el lunes, en el desenlace de Edificio Corona, podremos ver cómo termina este entuerto. ¿Germán le hará algo a Pipe para vengarse de Pablo? ¿Dejará tranquila a Javiera?, son parte de las interrogantes que inquietarán hasta el final a los televidentes.