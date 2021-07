“Ya no me interesa impresionar a nadie”: La reflexión de Leandro Martínez en su cumpleaños

Este viernes, el cantante Leandro Martínez agradeció los saludos de cumpleaños que recibió durante la jornada de ayer (y que se han extendido hasta hoy).

El artista cumplió 43 años y realizó una profunda reflexión sobre su vida, su familia y las personas que lo rodean. “Gracias a todos y cada uno de los que me escribió y me llamó (22 de Julio) por el día de mi cumpleaños”, comenzó el cantante en tono de agradecimiento.

En la publicación compartida en Instagram, en donde tiene más de 194 mil seguidores, Leandro Martínez expresó por su cumpleaños: “Ya son 43, sin miedo ni vergüenza de decirlo y, ¿Saben por qué? Porque me enorgullece mirar atrás y poder ver cuánto he crecido como ser humano y todo lo que poco a poco he construido desde el amor…”.

“Ya no me interesa impresionar a nadie sólo me interesa ser feliz y vaya que lo he logrado con creces”, añadió el cantante que tiene tres hijas, trillizas, producto de su relación con Camila Guzmán.

“No me importa lo que digan y piensen de mí porque no me conocen”, añadió. “Pero hay un círculo de personas que me conoce y que sabe de todo lo anterior, que se emocionan, disfrutan con mis logros y sufren con mis fracasos”, dijo respecto a sus amigos y familia.

“Ya tengo pensado que haré con mi vida los próximos 7 años, ya tengo claro donde quiero y como quiero estar a mis 50, tarea en la que trabajaré duro por lo que más me interesa, mi pequeña y gran familia que soñé tener desde siempre”, escribió en su emotivo mensaje que se extendió en un agradecimiento a su esposa.