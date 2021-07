“Nunca lo había contado en TV”: “Porotito Verde” reveló su vínculo con Felipe Camiroaga

Durante la transmisión del programa de Chilevisión, Podemos Hablar, María José Campos, más conocida como “Porotito verde”, realizó una confesión que no pasó desapercibida.

En medio de la charla, Julián Elfenbein le pidió ponerse de pie a quienes haya rechazado un romance. Acto seguido, la exMorandé con Compañía comenzó a contar la historia.

Sin decir nombres, Campos empezó diciendo que “Este personaje me joteó bastante la verdad. Y a mí no me costó no caer en sus redes, porque no es el tipo de guapura que me gusta, siendo muy guapo. Y yo creo que fui la única mujer de la época que le dijo que no”.

Ante la insistencia del resto de los invitados porque revelara el nombre de la persona en cuestión, María José expresó “Con mucho respeto y cariño, porque me caía increíble. Salimos un par de veces, lo pasamos súper bien pero nada sucedió, por Dios lo prometo. Un beso al cielo a Felipe Camiroaga“.

Luego la bailarina profundizó en su historia y se refirió al vínculo que tenía con el animador.

“Porotito verde”: “Nunca lo había contado en TV”

“Los de la época lo conocen… harto que le gustaba el hue… hay que decirlo, harto que le gustaban las chiquillas. Era bravo, pero acá no descansó. Divertido, compartimos bastante, hicimos una seudo amistad, pero él nunca bajaba los brazos. Nunca perdí la fe (…) Jamás me arrepentí. Los morenos no… yo soy morena, quizás por eso. Nunca la había contado en televisión. No me pasaba nada. Lindo, todo pero no me gustan los morenos”, complementó.

Tras la confesión, Elfenbein preguntó “¿Felipe tenía una relación de pareja en ese minuto?”

“Eso era algo que yo muchas veces se lo dije. Él como que le costaba reconocer sus historias amorosas, entonces no. Además que no me gustaba físicamente, ¿me iba a meter en la pata de los caballos? No”, respondió la “Porotito verde”.

“(Fue) En la época del Morandé, full Porotito Verde. Fui un par de veces a su casa, anduvimos a caballo. Si nos veíamos y era divertido, fuimos al cine un par de veces. Yo creo que no podía creer que esta mocosa le estuviera diciendo que no. Era un encanto, pero se necesita un poco más que eso para descansar acá. Nunca lo había contado en TV…”, sentenció.