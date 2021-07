Jaime Mañalich y Amaro Gómez-Pablos tuvieron un tenso diálogo por polémica que involucra a la Clínica Las Condes

En el marco de una entrevista al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, en matinal de Canal 13 “Bienvenidos”, con el objetivo de analizar las actualizaciones del plan Paso Paso, se vivió un tenso diálogo e intercambio de preguntas y respuestas entre el médico y el conductor del matinal, Amaro Gómez-Pablos.

Previo a aclarar los puntos más importantes de la actualización entregada por el Ministerio de Salud (Minsal) el día jueves 8 de julio, Gómez-Pablos quiso ahondar en la polémica que se instaló en los últimos días en Clínica Las Condes tras darse a conocer la decisión del presidente del directorio, Alejandro Gil, de ser inoculado con una una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus.

Ante esta pregunta, Mañalich respondió que “en este caso en particular, se usó una dosis de propiedad pública (…) y esta tenía como destino a alguien que debía tenerla esta semana, pero no llegó a ese destino, sino al brazo de alguien que ya tenía su programa de vacunación completo”.

Muy lejos de querer abandonar el tema, el periodista lo abordó nuevamente y le señaló que “en este caso hay un abuso de privilegio y también un abuso de poder que podrían perjudicar a la Clínica“.

Tras esta intervención, y ya claramente molesto, el ex ministro de Salud manifestó que “entiendo que la Seremi de la Región Metropolitana inició un sumario que tiene sanciones con multas en dinero y además puede llevar al término del convenio con este vacunatorio del programa nacional”.

No satisfecho, Amaro Gómez-Pablos, intervino nuevamente en busca de su opinión como ex director del centro asistencial, preguntándole; “¿Usted habría permitido que pasara esto en su gestión?“.

Mañalich: “Amaro, no me preguntes más”

Mañalich, ya con una evidente intensión de no continuar con la entrevista le respondió a Tonka Tomicic que no se referiría más a ese punto porque tiene un gran cariño por la institución y gran cercanía con los médicos. Finalizó comentando que está tremendamente afectado por lo que está pasando.

“Estoy comprometido afectivamente. Tengo sesgo y creo no ser la persona adecuada para referirme más a este tema. Así que les ruego enfáticamente que no me pregunten más“, con intención de cerrar el tema responde Mañalich.

Sin embargo, esta vez la conductora del matinal le comentó que “es interesante saberlo. Usted trabajó muchos años allá y se comprende”, a lo que Amaro Gómez-Pablos intentó complementar y comenzó a elaborar una nueva pregunta cuando el ex ministro de Salud le respondió secamente con un “Amaro, no me preguntes más“.