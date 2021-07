Álvaro Ballero recordó su paso por “Protagonistas de la fama” con emotivo mensaje

Álvaro Ballero recordó su paso por Protagonistas de la fama, el primer reality de la televisión chilena, emitido por Canal 13 en 2003.

A través de su cuenta de Instagram, Ballero compartió el video de introducción del programa y lo acompañó con una nostálgica reflexión.”Estaba tan, pero tan nervioso, a esos ingenuos 20 años, que la sonrisa me salía chueca de tanto que me tiritaba la mejilla”, partió contando.

“Por más que trataba de relajarme frente a la cámara, estaba por primera vez en un programa. No se imaginan cuánto soñé despierto, sí, despierto en ese momento, desde que tenía uso de razón quería entrar a ese mundo mágico llamado televisión. No sabía en qué me estaba metiendo, sólo sabía que iba a cambiar mi vida”, agregó Álvaro Ballero.

El ex chico reality, realizó énfasis en que su paso por la televisión, su vida actual, su familia y su trabajo en algún momento fueron parte de lo que alguna vez soñó y que se imaginaba todo su escenario actual “mirando el techo de mi habitación en Viña del Mar”.

Para finalizar Ballero escribió que “he tenido suerte, tanta suerte de rodearme de grandes y nobles personas, que me han permitido avanzar, pocas, pero buenas…Sí a veces me he equivocado, muy pocas, pero bueno, como nada me lo han regalado en la vida, superar estas montañas no me destruirá, saldremos vencedores, como siempre, y como siempre, aunque nadie, sólo nosotros, creamos eso”.