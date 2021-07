Actores de Glee recordaron a Naya Rivera en el primer aniversario de su muerte

Este jueves 8 de julio se cumplió el primer aniversario de fallecimiento de la actriz Naya Rivera, quien murió mientras paseaba en bote junto a su hijo de 4 años, y sus colegas de la serie Glee la recordaron compartiendo fotografías de ella en redes sociales.

La muerte de “Santana”, su personaje en la producción, estuvo rodeada de más preguntas que respuestas, desde el día de su desaparición hasta el reconocimiento de su cuerpo. Finalmente, las autoridades descartaron cualquier acto criminal o indicios de un suicidio, clasificándolo como un desafortunado accidente mientras nadaba.

Hace un año, los primeros días de julio estuvieron manchados de gris, marcados por la intensa búsqueda de la madre y actriz de 33 años, a quien se intentó localizar tras horas de no regresar de su paseo en bote, lo que puso en alerta a sus cercanos y a las autoridades del condado de Ventura, puesto que su hijo fue encontrado durmiendo solo en la embarcación y con el chaleco salvavidas puesto.

En medio de la búsqueda, sus compañeros de elenco acudieron al lugar y cuando se dio con el cuerpo de su compañera, se unieron en una oración a la orilla del lago.

A modo de honrar la memoria de su compañera que, pese a interpretar un papel con fama de “maldita” en la serie y muchas veces ser más enemigos que amigos, las cosas no eran así en la vida real.

Kevin McHale, quien encarnó a “Artie Abrams”, escribió en Instagram “Te extraño. Cada día“, y al gesto también se unió a quien conocimos como “Kurt”, interpretado por Chris Colfer, compartiendo una fotografía de su amiga junto a un emoji de corazón.

A su vez, Jenna Ushkowitz, que muchos recordaran como su papel de “Tina”, expresó “Siempre una luz, siempre con nosotros. Mi corazón está contigo y con tu familia. Te quiero Nougs“.

Pero los actores de Glee no fueron los únicos en rendir tributo a Naya Rivera. La familia de la fallecida actriz también entregó un mensaje público. Así lo hizo su padre, George Rivera, quien en Entertainment Tonight compartió sus recuerdos sobre aquel desgraciado día.

George Rivera reads a moving letter to his late daughter, Naya Rivera, as he reflects on what he misses the most about her ahead of Father's Day. ❤️ pic.twitter.com/duMmFyD3PS

— Entertainment Tonight (@etnow) June 17, 2021