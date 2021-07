“Se encuentra en proceso de dejar este mundo”: Hermana de Scarlett Ortega aclaró su estado tras ser desconectada

Fue este martes cuando la familia de la ex participante de Calle 7, Scarlett Ortega, comunicó que se había desconectado a la artista del respirador mecánico que la mantenía con vida. No obstante, la hermana de la joven aclaró que Ortega aún no ha muerto.

“Efectivamente está desconectada del ventilador, pero aún no parte, se encuentra en proceso de dejar este mundo”, aclaró Francisca Ortega en un comunicado compartido en la cuenta de Instagram de Scarlett.

“Como familia estamos en todo momento a su lado, de su manito, para que este proceso sea lo más llevadero para ella y para nosotros. Cualquier novedad que ocurra, la informaremos nosotros como familia primeramente”, señaló sobre el estado de la joven de 27 años que participó en la séptima temporada del programa de TVN y se convirtió en ganadora de Calle 7.

“Agradecemos su preocupación, los mensajes y todas las muestras de amor que hemos recibido hacia nuestra Scarlita. Es increíble y hermoso ver cómo marcó la vida de tantas personas”, añadió sobre su hermana, quien fue afectada por un tumor cerebral (ependimoma) en 2018 y que la mantenía postrada sin hablar.

“Pido por favor que manden sus energías y amor para que ella pueda partir, para que por fin ella se libere de su cuerpo que la tiene prisionera”, finalizó Francisca.

Durante estas horas, miles de seguidores de Ortega le han dedicado publicaciones recordando su paso por la televisión.

Hay que señalar que un ependimoma “es un tipo de tumor que se puede formar en el cerebro o en la médula espinal”, detalla el sitio de salud Mayo Clinic.