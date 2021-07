Whoopi Goldberg reveló por qué debe usar andador ortopédico: “Es mi nuevo mejor amigo”

La reconocida actriz Whoopi Goldberg compartió en el programa The View el nuevo aparato ortopédico en el que se debe apoyar puesto que tiene complicaciones en el nervio ciático.

Caryn Elaine Johnson, el nombre verdadero de la intérprete, goza de una extensa y reconocida carrera dentro del mundo del espectáculo estadounidense. Sin embargo a sus 65 años padece de complicaciones propias de su edad.

Quien ha dedicado su vida al drama, la comedia, activismo político, entre otros, decidió compartir en el programa que anima desde el año 2007, el proceso por el que está pasando y de paso mostrar al publico y a sus colegas, que ahora necesita un andador ortopédico, también conocido como burrito, para desplazarse.

Pese a que admite que la situación no ha sido fácil y la califica como “realmente horrible“, asegura con entereza que el artefacto se habría vuelto su “nuevo mejor amigo para caminar“.

“Estuve fuera tratando con algo llamado ciática, lo cual es básicamente una hernia en un disco intervertebral en tu espalda que impacta en el nervio ciático y eso manda dolor a la pierna”, señaló Whoopi Goldberg a su equipo mientras explicaba el porqué de su ausencia.

Y entre risas, al más puro estilo Whoopi, añadió “Es como si un antiguo novio regresara”.

También expresó, en un momento emotivo, lo duro que ha sido enfrentarse a la enfermedad. “Así que aquí estoy, intentando mover la pierna. Cosa imposible de hacer. Realmente es horrible, pero estoy encantada de estar aquí“, sostuvo Goldberg.

Acto seguido, y sin que la cámara cambiara de ángulo, la actriz levantó su andador para mostrarlo unos segundos a los televidentes. “Tengo un andador, lo cual me enloqueció porque no sabia que no necesitaba. ¿Y saben qué? Ese primer paso con el andador lo hizo mi nuevo mejor amigo. Solo me estoy deslizando con él. Así que eso me pasó a mí. les digo que vino de la nada”.

Cuando Joy Behar, otra de las conductoras, le comentó a quien protagonizó Ghost, un clásico cinematográfico, “te ves descansada, te ves bien”, la aludida respondió “¿Qué podía hacer? Estuve tirada en una cama de hospital. Me he vuelto esta vieja dama negra. Es realmente extraño”.

La enfermedad

Según especialistas, la causa más frecuente de ciática suele asociarse, generalmente, a hernias ubicadas entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar. Esta toparía con el nervio ciático, un nervio que se extiende por toda la pierna.

Si bien, el dolor de espalda es popularmente asociado al lumbago, este se entiende como el dolor sobre el cinturón o por una artrosis en las ultimas vértebras lumbares, sin embargo es distinto cuando el dolor se irradia por una hernia discal y llega hasta el pie. En este caso, pasa a llamarse ciática o lumbociática, un diagnostico más grave.