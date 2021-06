“Casi me acrimino”: Yazmín Vásquez recordó infidelidad en conversación con Pamela Díaz

Yazmín Vásquez fue la nueva invitada de #Sineditar, el programa web de la conductora de televisión Pamela Díaz, en donde comentó un particular episodio de su vida personal: cuando descubrió que su pareja de la universidad la engañaba.

“Casi me acrimino. Me di vuelta y me fui. No hice ningún escándalo. Me dio tanta rabia, me fui llorando. Lloraba de impotencia”, comentó la ex panelista de Milf en conversación con Pamela Díaz.

A lo anterior, Vásquez añadió que descubrió a su pareja siendo infiel, besando a otra mujer, en un período de su vida en el que “estaba en la universidad”.

“Estaba con mis amigas en el departamento y él pasa a despedirse, perfumadito y dice ‘voy a ir a estudiar a la casa de un compañero’. De repente al teléfono una amiga me dice: ‘Oye, está tu mino acá (en una disco). Está con unos amigos y hay varias niñas”, narró Yazmín Vásquez en conversación con Pamela Díaz, quien comenzó a contar esta anécdota personal luego de que la conductora le preguntara si alguna vez una pareja la había engañado.

“Todas estas veces. Los he pillado en las masas mismas, y a mí también. Eso es lo peor”, mencionó Vásquez.

Finalmente la periodista describió la sensación que se tiene cuando uno descubre a su pareja siendo infiel.

“¿Has cachado cuando se te sale el corazón?, como que quieres vomitar… Lo veo y no lo podía ver. Me paro al lado para que me vea, ¡y no me veía! Yo muda, porque venía de la cama. Después que agarró, respiró un poco, sacó la lengua, hace así y me ve”, relató la comunicadora, quien mencionó que “desde ahí nunca más me cagué a alguien y espero que nunca más me hayan cagado”.