“He estado de buen ánimo”: Nacho Gutiérrez se recupera de su compleja cirugía

Nacho Gutiérrez estuvo ausente de las redes sociales y recientemente retomó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores su estado de salud, tras una complicada cirugía.

El periodista tuvo complicaciones producto de una hernia que “desgarró los músculos”, tal como relevó días atrás en su cuenta. La operación fue larga, pero finalmente se encuentra en recuperación.

“Tenía dos hernias, una muy complicada a punto de reventarse”, contó Gutiérrez. De hecho, bromeó con la situación, lo que evidenció su buen humor tras este momento complicado.

En esa línea, comentó que tras la cirugía “ya me puedo bañar, aunque me demoro harto… voy a estar bien en dos semanas más… Estoy con medicamentos solo para el dolor y hay algunos que me dejan en un estado bien zen, estoy pensando si los voy a dejar esos, me dejan en un estado bueno”.

“Yo como que entiendo a Michael Jackson, cuando te ponen anestesia, estái como en Júpiter, yo no debiera decir esto, pero quedé como en un umbral… te dan algo antes de la anestesia que es bien bueno, no sé qué es, pero es bien buena la cuestión”, contó Nacho Gutiérrez.

Finalmente, el periodista expresó que “siempre he estado de buen ánimo. Cuando me dijeron que tenía que entrar a pabellón me puse a reír… me dio como risa, encuentro que esto es como una tragedia griega”.

Por lo pronto, Nacho Gutiérrez estará en reposo tras la cirugía y ya ha recibido ofertas de la TV, aunque prefiere esperar. De todos modos, ha realizado un amplio despliegue en redes sociales como conductor e influencer.