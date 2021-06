“Anda con problemas parece”: Cecilia Bolocco respondió a seguidora que criticó a su hijo Máximo

Antes no era asidua a Instagram, pero ahora Cecilia Bolocco ha compartido más con sus seguidores a través de la red social, compartiendo stories y transmisiones en vivo, en ocasiones asistida por su hijo Máximo.

Sin embargo, la animadora pasó un mal rato mientras realizaba un live sobre comidas de Portugal. En ese momento comenzó a recibir críticas por cocinar sin amarrar su pelo.

Máximo fue el que asumió la vocería. “Están h… por el pelo, diles que no te lo quieres amarrar y ya está”, señaló el adolescente, a lo que Bolocco respondió “no me gusta amarrármelo”. “No le gusta amarrarse el pelo y se acabó. Cada uno con sus cosas“, añadió el joven.

Una respuesta encendió la polémica. “Qué arrogante la respuesta de tu hijo, un prepotente por lo del pelo”, dijo una seguidora. La madre salió a contestar: “¿Cómo que arrogante mi niño? ¿Quién es Patricia? Anda con problemas parece (…) Quiero ver quién te quiso retar”.

Si bien la ex Miss Universo quiso ubicar los dichos de la seguidora en el live, finalmente Máximo puso paños fríos y dijo que dejara pasar la situación. “Chao con los haters”, afirmó.

Para concluir el momento incómodo, Cecilia Bolocco explicó que “vivía con el pelo tomado y después cuando estuve casada con el papá de Máximo (el fallecido Carlos Menem), decían que quería parecerme a la Evita (Perón), así que dije ‘no más'”.

Puedes revisar aquí el live que realizó Cecilia Bolocco junto a su hijo Máximo en Instagram: