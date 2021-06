Carolina Escobar y su operación por una triple fractura de tobillo: “Ya estoy pensando subir el cerro”

La conductora de Buenos días a todos, Carolina Escobar, profundizó respecto a su ausencia en el programa debido a que se encuentra en recuperación tras haber sido sometida a una cirugía producto de una fractura de tobillo.

La periodista de 45 años se sometió a la intervención medica el pasado martes, y ya está a la espera de que su pie derecho se recupere, según contó a LUN.

El accidente ocurrió mientras cabalgaba en abril de 2019. “Hace un tiempo me quebré el tobillo. Y por más que le puse empeño, no lo logré. Ahora toca operarse“, sostuvo Carolina Escobar sobre la fractura.

La lesión se sumó a otras que ya había sufrido en las extremidades inferiores en 2016 y 2018. “Esa vez (hace dos años) tuve una triple fractura de tobillo derecho y esguince en la pierna. Hubo una microfractura que no logró sanar, que nunca pegó“, agregó.

En cuanto a la intervención a la que debió someterse, Carolina Escobar detalló que “duró como una hora y media. Hubo un proceso de deterioro en el cual el cartílago estaba necrosado y el hueso tenía algo así como una carie. Rasparon esa carie, y con maquina me hicieron piquetes al hueso para que el cuerpo entienda que debe sanar esta zona, y me pusieron hueso de la cadera como implante en el pie. También me colocaron una malla para que capte las células para regeneración. La lesión era de 1,5 centímetros por 1,5 centímetros de diámetro”.

Aunque la recuperación no ha estado exenta de dolor y molestias, la periodista asegura estar de buen animo y que “por mi ya estaría tejiendo, pero todo el mundo me dice que por favor haga las cosas con calma“.

Además se refirió a su equipo de trabajo en el programa matutino, destacando la preocupación y cómo su compañera María Luisa Godoy y el resto de integrantes le han escrito en distintas ocasiones para mandarle apoyo. “Se han pasado. Gonzalo (Ramirez) y la Paloma (Armijo, su esposa) se han portado un mil, su cariño y amistad está siempre”, expresó Carolina.

En cuanto al motivo para operarse tanto tiempo después de ocurrido el accidente, la periodista explicó que “tenía en el píe las típicas molestias con cambios de temperatura, con el frio. Al principio después de las fracturas (del tobillo) sentía la pata como de palo. Traté de ser responsable y cumplí a cabalidad lo que me pedían, usé bota grande, bota chica, intenté dos veces volver a montar a caballo y no me dio la flexión con el pie“.

Y añadió que “le pedí al doctor en todos los idiomas evitar la operación, que ya me decían desde octubre pasado, que le diera todas las oportunidades a mi cuerpo. No sé si traté de empujar mucho la recuperación. Me hice todas las terapias que encontré, aplicar frío, calor, y no lo logré. En marzo ya caché que no daba resultado. Pero no me cuidé como debiera, venía de la otra fractura (2018) hace tan poco tiempo”.

Carolina además destacó su pasión por el deporte y subir cerros, por lo que las distintas fracturas que había sufrido significarían que no podría volver a realizarlas como de costumbre si no se cuidaba. “No fui irresponsable con lo del deporte, pero quizás me apuré un poquitito en pararme y volver a trabajar (regresó a las dos semanas del accidente en 2019), y tenia molestias que yo encontraba tolerables. Tengo mucha tolerancia al dolor y eso es muy malo, porque cuando pido ayuda hay mucho daño“.

“Creo que eso impidió que sanara bien. Todo tiene sus tiempos. Ahora voy a tratar de ser super querendona con mi cuerpo y que tenga la mejor recuperación porque soy hiperkinética, ya estoy pensando con unas amigas que apenas se pueda vamos a subir el cerro“, puntualizó.

Fracturas pasadas

En 2016, mientras Carolina Escobar se encontraba en un cambio de vestuario, se golpeó con una mesa en el canal. “Me quebré el coxis. Fue una recuperación super larga, con mucha kinesioterapia, biomedicina y analgésicos inyectables en la zona. No fue fácil. Mucho tiempo anduve para todos lados con el nunca bien visto, pero maravilloso, picaron para sentarme”.

Más tarde, a finales de 2018, se cayó mientras andaba en bicicleta a gran velocidad cerca de su casa, cuando se topó con maquinas para hacer ejercicio que no había previsto: “Tuve una fractura de rótula en la rodilla izquierda”.

Por ultimo, en 2019, se cayó de un caballo durante una clase de equitación, cuyo resultado fue la triple fractura del tobillo derecho que terminó en el pabellón el pasado martes.