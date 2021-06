“Y se marchó…”: los memes y comentarios que dejó el error de Hamilton en el GP de Azerbaiyán

Este domingo, las miradas del mundo tuerca se centraron en la victoria del mexicano Sergio Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, en el circuito de Bakú. Sin embargo, Lewis Hamilton también recibió atención, pero no precisamente por llegar al podio, sino por un percance que sufrió en la carrera.

Tras el arranque, el piloto británico de Mercedes cometió un craso error: al llegar a la primera curva, apretó un interruptor que bloqueó los frenos y lo sacó de la pista. El ahora sublíder del campeonato quedó en el penúltimo lugar.

“Es difícil de explicar. Después de la salida le he dado a un interruptor, no sabía ni que le había dado, y no han funcionado los frenos. Me fui recto”, comentó Hamilton a DAZN F1.

Más allá de los comentarios y los chistes en torno a su percance, reveló que para él era importante obtener la victoria. “Siento mucho dolor porque además perdí a un amigo esta mañana. Quería conseguir un buen resultado por él. Estas experiencias te enseñan. Quiero pedir perdón al equipo. Por un momento hemos tenido todos los puntos y después ninguno. Un momento difícil pero del que tenemos que hacernos fuertes”, añadió al citado medio.

Según medios especializados, el famoso botón se denomina brake magic, que Mercedes incorporó en su volante para calentar más rápido los frenos. Para obtener el resultado deseado, se alteran la regeneración híbrida y las configuraciones de polarización de los frenos.

Lo que habría pasado, de acuerdo a los expertos, y basándose en las explicaciones de Hamilton, es que desactivó este botón tal como correspondía, pero después lo volvió a pulsar y ocurrió aquella escena que dio vuelta al mundo.

La reacción del público

Los memes y comentarios no se hicieron esperar en las redes sociales, especialmente los de carácter musical. Ya es común el uso de “Un velero llamado libertad” de José Luis Perales, con su frase “y se marchó”. También hubo tributos a Chayanne y su éxito “Torero”.

Checo Pérez, el ganador, también protagonizó algunas imágenes. También salió a colación aquella escena en la que aparece Paul Walker en la memorable escena final de Rápidos y Furiosos 7.

Por otra parte, un tuitero invitó a encontrar aquel “botón mágico” que produjo el bloqueo de los frenos de Hamilton.

Revisa aquí los mejores memes, comentarios y reacciones:

La finta de Checo a Hamilton pero con la canción de Torero de Chayanne.#AzerbaijanGP #Formula1 pic.twitter.com/lUDA8jXoJz — Memo (@Memoalbar) June 6, 2021

Checo Pérez ganó en Azerbaiyán luego de que Lewis Hamilton aplicara un Paul Walker al inicio de la carrera pic.twitter.com/c1vVKbwiUZ — El Deforma (@eldeforma) June 6, 2021

"Se burlan de mí pero terminé adelante de Hamilton". pic.twitter.com/VJJxbDn7lc — Fake Chacho (@Fake_Chacho) June 6, 2021

Hamilton viendo a checo Pérez en primer lugar pic.twitter.com/U9emGqXwHq — SnowFlakeSmasher (@tejedinski) June 6, 2021

Hamilton con Hamilton con

un coche 1s un coche 0.2s

más rápido más lento pic.twitter.com/F7r0vzIG8q — Kike Pisco 🇦🇩 27 (@EvasorAND27) June 6, 2021

Mexico viendo a Hamilton quemar sus frenos @SChecoPerez pic.twitter.com/NZ7jCAivUC — pablo (@pablomarquez97) June 6, 2021

El coraje de Toto Wolff al ver que Hamilton se seguía de largo! pic.twitter.com/LvnnopvzeZ — Adal Franco (@AdalFrancoESPN) June 6, 2021

Soy Hamilton tomando decisiones en mi vida!! pic.twitter.com/ERhd62fwxY — Maribel🐔 (@osust_) June 6, 2021

Encuentra el botón mágico que acabo el día de hoy con la carrera de @LewisHamilton pic.twitter.com/ZHpTjWZnNS — El niño 🅱️ergara (@Ramiro_Saldivar) June 6, 2021

Así el final de carrera del #AzerbaiyanGP ! Gran error de Hamilton que antes del reinicio había dicho que el campeonato era una maratón y que debía ganar la mayor cantidad de puntos con la cabeza fría, fue por todo y se quedó sin nada! 😅🇲🇽🚩 pic.twitter.com/NshNAJ2NH5 — RED FLAG🚩🚩🚩 (@RedFlag001) June 6, 2021